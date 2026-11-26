Jak informuje OilPrice, brytyjski Narodowy Operator Systemu Energetycznego NESO w czwartek, 26 listopada, opublikował komunikat o zmniejszeniu rezerwy mocy elektrycznej. Między południem a godz. 20:00 czasu lokalnego deficyt rezerwy systemowej miał przekroczyć 2,7 GW.

Był to trzeci dzień z rzędu, w którym ochłodzenie zmniejszało zapas dostępnej mocy w brytyjskim systemie energetycznym.

Sygnał dla rynku energii elektrycznej

NESO wydał Electricity Margin Notice — komunikat mający zachęcić uczestników rynku do zwiększenia rezerwy systemowej. Oznacza on, że operator dąży do utrzymania większego zapasu między popytem na energię elektryczną a dostępną generacją.

Jednocześnie w NESO podkreślili, że taki komunikat nie oznacza nieuchronnych przerw w dostawach energii elektrycznej ani niedoboru generacji do pokrycia bieżącego popytu.

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Spadek generacji wiatrowej

Rezerwy zmniejszyły się na tle spadku produkcji energii wiatrowej w ostatnich dniach oraz wzrostu popytu z powodu temperatur niższych od normy w większości krajów Europy. Według operatora rynku Elexon, rano 26 listopada produkcja energii wiatrowej była o około 2,5 GW niższa od najnowszej prognozy.

W poprzednich miesiącach NESO już wielokrotnie publikował takie komunikaty w okresach słabej generacji wiatrowej. W ubiegłym roku energetyka wiatrowa zapewniła prawie 30% produkcji energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii, a przy sprzyjającej prędkości wiatru regularnie daje mniej więcej taki sam udział.

Zmniejszenie rezerwy systemowej w tym tygodniu przyczyniło się także do wzrostu brytyjskich cen energii elektrycznej na rynku dnia następnego. Dzień wcześniej regulator Ofgem poinformował, że od 1 stycznia ceny energii dla brytyjskich gospodarstw domowych wzrosną o 26%.

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