据OilPrice报道，英国国家能源系统运营商NESO于11月26日星期四发布了一则关于电力容量备用减少的通知。在当地时间中午至20:00期间，系统备用缺口预计将超过2.7吉瓦。

这是连续第三天降温导致英国能源系统可用容量余量减少。

向电力市场发出的信号

NESO发布了Electricity Margin Notice，旨在促使市场参与者增加系统备用。该通知意味着，运营商希望在电力需求与可用发电能力之间保有更大的余量。

同时，NESO强调，此类通知并不意味着即将发生停电，或缺乏满足当前需求的发电能力。

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风电发电量下降

近几日风力发电量下降，加之欧洲大多数国家气温低于常年水平导致需求上升，备用容量因此减少。根据市场运营商Elexon的数据，11月26日上午，风力发电量比最新预测低约2.5吉瓦。

此前数月，NESO已在风电发电疲软期间多次发布此类通知。去年，风电在英国发电量中的占比接近30%；在有利风速下，其占比也经常达到大致相同的水平。

本周系统备用减少也推动英国日前电力市场价格上涨。前一天，监管机构Ofgem表示，从1月1日起，英国居民家庭的能源价格将上涨26%。

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