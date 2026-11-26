美国总统唐纳德·特朗普呼吁立即调查中期选举前公布的经济数据，此前联邦政府上调了对第三季度国内生产总值增长的估计。他在Truth Social的一篇帖子中毫无证据地声称，最初的GDP数据被故意低估，据The Hill报道。

GDP估计修订

美国商务部经济分析局11月25日表示，7月至9月美国经济按年率计算增长4.3%。此前的估计为3.4%。

特朗普质问为何正确数字没有在选举前公布，并称这一差异是重大且蓄意的错误。他还表示，在其政府任内，美国经济表现远好于已公布的积极数据所显示的情况。

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随着更完整数据的陆续获得，GDP估计会定期修订。经济分析局计划在下个月公布下一次估计。

选举后的经济

总统发出这一呼吁之前，共和党经历了艰难的中期选举周期，失去了对众议院和参议院的控制权。民主党在竞选中聚焦生活成本问题，而经济和价格上涨仍是选民最关切的问题之一。

同日公布的另一组数据显示，10月份个人消费支出价格指数同比上涨3.8%。这明显高于美国联邦储备系统2%的目标，并强化了市场对其在下次会议上可能加息的预期。

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