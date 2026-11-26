在以色列，受命组建下一届政府的亚沙尔党领导人加迪·艾森科特与民主党主席亚伊尔·戈兰就签署联合政府协议达成一致。两党在一份由阿纳多卢通讯社获得的联合声明中公布了这一消息。

艾森科特达成的第二项协议

声明称，艾森科特和戈兰同意在各自政治力量之间缔结联合政府协议。这是艾森科特在组建联盟过程中达成的第二项此类协议：数日前，他宣布与“以色列是我们的家园”党领导人阿维格多·利伯曼达成协议。

以色列的联合政府协议规定各党在政府中的合作原则、各自义务，以及在政策、立法和议会投票方面的协调。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

议会席位分布

变革联盟包括艾森科特的亚沙尔党、利伯曼的“以色列是我们的家园”党、纳夫塔利·贝内特的“一起”党以及戈兰的民主党。该联盟在拥有120个席位的议会中占有48席。为在议会获得至少61席的多数，它需要获得“联合妥拉犹太教”党和沙斯党的支持。

拥有19个席位的阿拉伯政党表示，准备为艾森科特领导的政府提供议会支持，以防止本雅明·内塔尼亚胡组建新政府。艾森科特必须在12月6日前组建政府，并可一次请求总统伊萨克·赫尔佐格将这一期限延长14天。

关注我们在