阿拉伯联合酋长国的 defenseAI 公司已正式开始运营，该公司开发基于人工智能的自有防御行动管理系统。公司拥有100多名工程师，正在从零开始打造软件套件。

据《The National》报道，defenseAI 推出了四款产品：用于情报收集和行动协调的 battlemindAI、用于态势感知的 battleviewAI、用于规划和决策支持的 battleplanAI，以及用于提供技术状态、物资储备、配置和战备状态数据的 battlereadyAI。

统一作战图景

该公司表示，这些系统应形成统一作战图景——从获取初始数据到完成行动，以及在各个层级维持人员、资产和单位的战备状态。defenseAI 创始人兼首席执行官希沙姆·法德尔表示，这些系统应帮助指挥官更快作出决定，同时决策权和责任必须保留在人类手中。

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模块化架构

defenseAI 的软件套件建立在开放的模块化技术基础之上，面向不能依赖单一网络、系统或地点的行动。该公司称，其架构能够连接不同指挥层级的设备、应用程序和用户，并支持云端、本地、联邦式和自主部署。

defenseAI 表示，其解决方案可以与传感器、武器系统、平台和基础设施集成。该公司称，人工智能将帮助团队处理大量信息、解读复杂数据，并以更大的信心采取行动。

根据该媒体援引 Fortune Business Insights 的评估，全球国防领域人工智能市场可能从2026年的173.6亿美元增长至2034年的近520亿美元，年均增长率超过15%。这一市场包括自主系统、预测性维护、决策支持平台、网络安全和情报分析。

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