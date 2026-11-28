W Zjednoczonych Emiratach Arabskich oficjalnie rozpoczęła działalność firma defenseAI, która opracowuje własne systemy zarządzania operacjami obronnymi oparte na sztucznej inteligencji. Firma zatrudnia ponad 100 inżynierów, którzy tworzą kompleks oprogramowania od podstaw.

Jak informuje The National, defenseAI zaprezentowała cztery produkty: battlemindAI do zbierania danych wywiadowczych i koordynowania działań, battleviewAI do świadomości sytuacyjnej, battleplanAI do planowania i wspierania podejmowania decyzji oraz battlereadyAI do dostarczania danych o stanie technicznym, zapasach, konfiguracji i gotowości.

Jednolity obraz operacyjny

Według informacji firmy systemy te mają tworzyć jednolity obraz operacyjny — od otrzymania pierwszych danych po zakończenie operacji oraz utrzymywanie gotowości personelu, zasobów i jednostek na wszystkich poziomach. Założyciel i dyrektor generalny defenseAI Hisham Fadel oświadczył, że systemy mają pomóc dowódcom szybciej podejmować decyzje, przy czym prawo do podejmowania decyzji i odpowiedzialność powinny pozostać po stronie ludzi.

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Architektura modułowa

Kompleks oprogramowania defenseAI zbudowano na otwartej, modułowej podstawie technologicznej dla operacji, które nie mogą polegać na jednej sieci, systemie lub lokalizacji. Firma twierdzi, że jej architektura pozwala łączyć sprzęt, aplikacje i użytkowników na różnych poziomach dowodzenia oraz obsługuje wdrożenia chmurowe, lokalne, federacyjne i autonomiczne.

W defenseAI twierdzą, że jej rozwiązania można integrować z czujnikami, systemami uzbrojenia, platformami i infrastrukturą. Jak podaje firma, sztuczna inteligencja będzie pomagać zespołom pracować z dużymi ilościami informacji, interpretować złożone dane i działać z większą pewnością.

Według oceny Fortune Business Insights, przytoczonej przez publikację, światowy rynek AI w sektorze obronnym może wzrosnąć z 17,36 mld dolarów w 2026 roku do niemal 52 mld dolarów w 2034 roku, przy średniorocznym tempie przekraczającym 15%. Rynek ten obejmuje systemy autonomiczne, konserwację predykcyjną, platformy wspierania decyzji, cyberbezpieczeństwo i analizę danych wywiadowczych.

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