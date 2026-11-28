В Объединенных Арабских Эмиратах официально начала работу компания defenseAI, которая разрабатывает собственные системы управления оборонными операциями на основе искусственного интеллекта. В компании работают более 100 инженеров, создающих программный комплекс с нуля.

Как сообщает The National, defenseAI представила четыре продукта: battlemindAI для сбора разведданных и координации действий, battleviewAI для ситуационной осведомленности, battleplanAI для планирования и поддержки принятия решений, а также battlereadyAI для предоставления данных о техническом состоянии, запасах, конфигурации и готовности.

Единая операционная картина

По информации компании, эти системы должны формировать единую операционную картину — от получения первых данных до завершения операции и поддержания готовности людей, активов и подразделений на всех уровнях. Основатель и генеральный директор defenseAI Хишам Фадель заявил, что системы должны помочь командирам быстрее принимать решения, при этом право на решение и ответственность должны оставаться за людьми.

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Модульная архитектура

Программный комплекс defenseAI построен на открытой модульной технологической основе для операций, которые не могут полагаться на одну сеть, систему или местоположение. Компания заявляет, что ее архитектура позволяет объединять оборудование, приложения и пользователей на разных уровнях командования и поддерживает облачные, локальные, федеративные и автономные развертывания.

В defenseAI утверждают, что ее решения можно интегрировать с датчиками, системами поражения, платформами и инфраструктурой. Искусственный интеллект, по заявлению компании, будет помогать командам работать с большими объемами информации, интерпретировать сложные данные и действовать с большей уверенностью.

По оценке Fortune Business Insights, приведенной изданием, мировой рынок ИИ в оборонной сфере может вырасти с $17,36 млрд в 2026 году почти до $52 млрд в 2034 году при среднегодовом темпе более 15%. К этому рынку относятся автономные системы, предиктивное техническое обслуживание, платформы поддержки решений, кибербезопасность и анализ разведданных.

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