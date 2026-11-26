W Izraelu lider partii Yashar Gadi Eisenkot, któremu powierzono utworzenie następnego rządu, uzgodnił z przewodniczącym partii Demokraci Jairem Golanem podpisanie umowy koalicyjnej. Partie poinformowały o tym we wspólnym oświadczeniu, które otrzymała Agencja Anadolu.

Drugie porozumienie Eisenkota

W oświadczeniu podano, że Eisenkot i Golan zgodzili się zawrzeć umowę koalicyjną między swoimi siłami politycznymi. Jest to drugie takie porozumienie osiągnięte przez Eisenkota w procesie tworzenia koalicji: kilka dni wcześniej ogłosił on porozumienie z liderem partii Nasz Dom Izrael Awigdorem Liebermanem.

Umowy koalicyjne w Izraelu określają zasady współpracy partii w rządzie, ich zobowiązania oraz koordynację w kwestiach polityki, ustawodawstwa i głosowań w Knesecie.

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Podział mandatów w Knesecie

Do Bloku Zmian należą Yashar Eisenkota, Nasz Dom Izrael Liebermana, partia Razem Naftalego Bennetta oraz Demokraci Golana. Blok ma 48 miejsc w 120-osobowym Knesecie. Do uzyskania większości w Knesecie, wynoszącej co najmniej 61 mandatów, potrzebuje poparcia partii Zjednoczony Judaizm Tory i Szas.

Partie arabskie, które mają 19 mandatów, oświadczyły, że są gotowe zapewnić parlamentarne poparcie rządowi kierowanemu przez Eisenkota, aby nie dopuścić do utworzenia nowego rządu przez Binjamina Netanjahu. Eisenkot musi utworzyć rząd do 6 grudnia i może jednorazowo zwrócić się do prezydenta Icchaka Herzoga o przedłużenie tego terminu o 14 dni.

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