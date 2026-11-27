Chińska firma Zoomlion zaprezentowała na wystawie bauma China 2026 ponad 60 modeli inteligentnego ciężkiego sprzętu z napędami nowego typu. Ekspozycja obejmowała osiem kategorii maszyn, w tym bezzałogowe koparki, ładowarki bez kabiny oraz hybrydowo-elektryczne ciężarówki górnicze, donosi Electrek.

Koparka bez kabiny

Jednym z głównych eksponatów była zrobotyzowana koparka Zoomlion bez kabiny operatora. Firma twierdzi, że jej system RobotOps, oparty na modelu „wizja — język — działanie”, wykorzystuje zestaw czujników do obserwacji otoczenia, który nazywa „540-stopniowym”.

Według Zoomlion czujniki pomagają maszynie rozpoznawać obiekty w różnych warunkach oraz określać ich położenie, orientację i wymiary. Platforma Zbrain ma przekształcać otrzymane dane w polecenia dotyczące fizycznych ruchów sprzętu. System widzenia trójwymiarowego, jak twierdzi firma, umożliwia autonomicznej koparce wykrywanie przeszkód, ocenę odległości i poruszanie się po placu budowy w zmiennych warunkach.

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Deklarowane możliwości platformy

Zoomlion twierdzi, że platformę Zbrain szkolono na milionach godzin danych operacyjnych i dziesiątkach tysięcy rzeczywistych scenariuszy. Według firmy może ona interpretować językowe instrukcje dotyczące prac, rozkładać złożone zadania na kolejne działania, skanować teren i wyznaczać trasy do kopania lub chwytania materiałów.

Firma oświadczyła również, że jej autonomiczne maszyny mogą wykonywać wykopy, załadunek, profilowanie skarp, układanie cegieł i przemieszczanie materiałów. Na stoisku pokazano dwunożne humanoidalne roboty Z01 i Z03. Według producenta roboty Z01 mają towarzyszyć odwiedzającym, rozpoznawać twarze i gesty, omijać przeszkody w czasie rzeczywistym oraz wchodzić w interakcje z ludźmi za pomocą gestów.

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