Zespół Devo wykonał piosenkę Whip It podczas parady z okazji Święta Dziękczynienia w Nowym Jorku w USA. Muzycy wystąpili na platformie firmy ubezpieczeniowej GEICO, nad którą górował duży nadmuchiwany indyk, informuje Rolling Stone.

Występ na platformie GEICO

Devo wykonał swój hit z 1980 roku wraz z tancerzami w charakterystycznych nakryciach głowy. Rolling Stone nazwał zespół jednym z najbardziej niespodziewanych uczestników w stuletniej historii parady.

Piosenka Whip It znalazła się na albumie Freedom of Choice, wydanym w 1980 roku. Według publikacji utwór stał się przełomem dla zespołu, a jego teledysk był często emitowany na MTV w pierwszych latach działalności stacji.

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Historia piosenki

W rozmowie z Rolling Stone w 2018 roku członek zespołu Mark Mothersbaugh wspominał, że przed sukcesem Whip It wytwórnia płytowa niemal nie poświęcała Devo uwagi. Po komercyjnym sukcesie utworu label zaczął ingerować w pracę muzyków i oczekiwać od nich kolejnego podobnego hitu.

Inny członek Devo, Jerry Casale, opowiadał, że pomysł na teledysk narodził się z reakcji didżejów na tytuł piosenki. Początkowo wyjaśniał, że utwór był inspirowany twórczością pisarza Thomasa Pynchona, jednak później zespół wybrał dla klipu bardziej prowokacyjne podejście.

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