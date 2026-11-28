Группа Devo исполнила песню Whip It на параде в честь Дня благодарения в Нью-Йорке, США. Музыканты выступили на платформе страховой компании GEICO, а над ней возвышалась большая надувная индейка, сообщает Rolling Stone.

Выступление на платформе GEICO

Devo исполнили свой хит 1980 года вместе с танцорами в характерных головных уборах. Rolling Stone назвал группу одним из самых неожиданных участников за столетнюю историю парада.

Песня Whip It вошла в альбом Freedom of Choice, выпущенный в 1980 году. По данным издания, композиция стала прорывом для коллектива, а ее видеоклип часто транслировали на MTV в первые годы работы телеканала.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

История песни

В разговоре с Rolling Stone в 2018 году участник группы Марк Мазерсбо вспоминал, что до успеха Whip It звукозаписывающая компания почти не уделяла Devo внимания. После коммерческого успеха композиции лейбл начал вмешиваться в работу музыкантов и ожидать от них нового похожего хита.

Другой участник Devo Джерри Казейл рассказывал, что идея видеоклипа возникла из-за реакций диджеев на название песни. Сначала он объяснял, что композиция была вдохновлена творчеством писателя Томаса Пинчона, однако позже группа выбрала для видео более провокационный подход.

Читай нас в