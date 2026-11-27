Китайская компания Zoomlion представила на выставке bauma China 2026 более 60 моделей интеллектуальной тяжелой техники с энергетическими установками нового типа. Экспозиция охватила восемь категорий машин, в том числе беспилотные экскаваторы, погрузчики без кабины и гибридно-электрические карьерные грузовики, сообщает Electrek.

Экскаватор без кабины

Одним из главных экспонатов стал роботизированный экскаватор Zoomlion без кабины оператора. Компания заявляет, что ее система RobotOps, построенная на модели «зрение — язык — действие», использует комплекс датчиков для обзора окружающей среды, который она называет «540-градусным».

По утверждению Zoomlion, датчики помогают машине распознавать объекты в различных условиях, определять их положение, ориентацию и размеры. Платформа Zbrain должна преобразовывать полученные данные в команды для физических движений техники. Система трехмерного зрения, по заявлению компании, позволяет автономному экскаватору обнаруживать препятствия, оценивать расстояния и перемещаться по строительной площадке с изменяющимися условиями.

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Заявленные возможности платформы

Zoomlion утверждает, что платформу Zbrain обучали на миллионах часов эксплуатационных данных и десятках тысяч реальных сценариев. По словам компании, она может интерпретировать языковые инструкции по выполнению работ, разбивать сложные задачи на последовательные действия, сканировать местность и определять маршруты для копания или захвата материалов.

Компания также заявила, что ее автономные машины могут выполнять выемку грунта, погрузку, планировку склонов, кладку кирпича и перемещение материалов. На стенде показали двуногих гуманоидных роботов Z01 и Z03. По данным производителя, роботы Z01 должны сопровождать посетителей, распознавать лица и жесты, избегать препятствий в реальном времени и взаимодействовать с людьми с помощью жестов.

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