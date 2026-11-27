中国公司中联重科在 bauma China 2026 展会上展示了60多款配备新型动力系统的智能重型设备。展品涵盖八类机器，包括无人挖掘机、无驾驶室装载机和混合动力电动矿用卡车，Electrek报道。

无驾驶室挖掘机

主要展品之一是一台没有操作员驾驶室的中联重科机器人挖掘机。该公司称，其基于“视觉—语言—行动”模型构建的 RobotOps 系统，使用一套用于观察周边环境的传感器，并将其称为“540度”。

中联重科称，这些传感器帮助机器在不同条件下识别物体，并确定其位置、方向和尺寸。Zbrain 平台将把获取的数据转化为设备进行物理动作的指令。该公司表示，三维视觉系统使自主挖掘机能够发现障碍物、评估距离，并在条件不断变化的建筑工地上移动。

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平台宣称的能力

中联重科称，Zbrain 平台使用数百万小时的运行数据和数万个真实场景进行训练。该公司表示，该平台能够理解关于作业的语言指令，将复杂任务分解为连续动作，扫描地形，并确定挖掘或抓取材料的路线。

该公司还表示，其自主机器可以进行土方开挖、装载、边坡整平、砌砖和物料搬运。展台上展示了双足人形机器人 Z01 和 Z03。制造商称，Z01 机器人将陪同访客、识别人脸和手势、实时避开障碍物，并通过手势与人互动。

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