Zwolennicy organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie (ISIS) uruchomili w darknecie platformę społecznościową Manjaniq, stworzoną na wzór X, dawnego Twittera. Jej obecna wersja pojawiła się w listopadzie 2026 roku. Platforma nie jest oficjalnym zasobem ISIS: została opracowana przez sieć zwolenników tej grupy, informuje Jerusalem Post.

Nazwa Manjaniq pochodzi od arabskiego słowa oznaczającego średniowieczną katapultę. Badanie platformy wskazuje, że pierwszy wpis w jej obecnej wersji opublikowano 4 listopada, choć wzmianki o Manjaniq pojawiały się już we wrześniu. Dokładna chronologia rozwoju tego zasobu pozostaje niejasna.

Niewielka publiczność i język arabski

W chwili oceny Manjaniq miała zaledwie kilkudziesięciu użytkowników — znacznie mniej niż sieci uczestniczące w jej tworzeniu. Starszy analityk Militant Wire Harold Chambers zauważył, że na platformie znajdują się wpisy po angielsku, jednak dominuje język arabski.

Darknet wymaga specjalnego oprogramowania do uzyskania dostępu, dlatego działalność takich platform jest trudniejsza do śledzenia, lecz ich odbiorcy są bardziej ograniczeni. Jak wskazano w badaniu opublikowanym w Security Journal w 2024 roku, na jednym z dżihadystycznych forów w darknecie głównymi tematami dyskusji były rekrutacja i propaganda.

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Reakcja na zaostrzenie moderacji

Lucas Webber, starszy śledczy w Tech Against Terrorism i starszy pracownik naukowy Soufan Center, powiązał pojawienie się Manjaniq z przebudową internetowych sieci zwolenników ISIS. Według niego wzmocnienie cyfrowych działań antyterrorystycznych od 2024 roku, w tym usunięcie stron I’lam Foundation i Al-Raud oraz zaostrzenie ograniczeń w Telegramie, skłoniło zwolenników grupy do korzystania z szyfrowanych platform i własnej infrastruktury internetowej.

Chambers nazwał Manjaniq pierwszą pełnoprawną platformą społecznościową stworzoną przez zwolenników ISIS. Inny zasób, Besira, początkowo był stroną archiwalną, a dopiero później zyskał funkcje społecznościowe. Według ocen badaczy Manjaniq powstała również w tle wewnętrznych sporów wśród zwolenników grupy dotyczących interpretacji religijnych, zachowania użytkowników i zasad moderacji.

Trzecia strona powiązana z ISIS w 2026 roku

Według badania Manjaniq stała się trzecią stroną powiązaną ze zwolennikami ISIS, która pojawiła się lub przeszła istotny rozwój w 2026 roku. Takie zasoby są wykorzystywane do przechowywania materiałów propagandowych, rozpowszechniania publikacji, prowadzenia dyskusji i komunikacji między zwolennikami.

Jednocześnie nie ma dowodów na to, że oficjalne kierownictwo ISIS zleciło stworzenie Manjaniq lub bezpośrednio ją kontroluje. Dalszy wpływ platformy będzie zależał od tego, czy zdoła przyciągnąć nowych użytkowników i utrzymać aktywność mimo wewnętrznych różnic ideologicznych w środowisku zwolenników grupy.

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