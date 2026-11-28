恐怖组织“伊斯兰国”（ISIS）的支持者在暗网上推出了社交平台Manjaniq，该平台仿照X（原Twitter）打造。其当前版本于2026年11月出现。该平台并非ISIS官方资源：它由该组织支持者网络开发，《耶路撒冷邮报》报道。

Manjaniq这一名称源自一个意为中世纪投石机的阿拉伯词汇。对该平台的研究显示，其当前版本的第一篇帖子于11月4日发布，尽管早在9月就已出现有关Manjaniq的提及。该资源的确切开发时间线仍不清楚。

受众规模小，以阿拉伯语为主

在评估时，Manjaniq仅有几十名用户，远少于参与创建它的网络的受众规模。Militant Wire高级分析师哈罗德·钱伯斯指出，平台上有英文帖子，但阿拉伯语占主导地位。

访问暗网需要专门的软件，因此此类平台的活动更难追踪，但其受众也更有限。发表于2024年《Security Journal》的一项研究指出，在一个暗网圣战主义论坛上，讨论的主要话题是招募和宣传。

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对加强内容审核的回应

Tech Against Terrorism高级调查员、Soufan Center高级研究员卢卡斯·韦伯将Manjaniq的出现与ISIS支持者在线网络的重组联系起来。他表示，自2024年以来加强的数字反恐措施，包括删除I’lam Foundation和Al-Raud网站，以及对Telegram实施更严格限制，促使该组织支持者转向加密平台和自有网络基础设施。

钱伯斯称，Manjaniq是由ISIS支持者创建的首个功能完整的社交平台。另一资源Besira最初是一个存档网站，之后才获得社交功能。研究人员评估认为，Manjaniq的出现还源于该组织支持者之间围绕宗教解释、用户行为和审核规则的内部争议。

2026年第三个与ISIS有关的网站

研究显示，Manjaniq成为2026年出现或经历重大发展的第三个与ISIS支持者有关的网站。这类资源被用于保存宣传材料、传播出版物、开展讨论以及支持者之间的沟通。

与此同时，没有证据表明ISIS官方领导层委托创建或直接控制Manjaniq。该平台未来的影响将取决于它能否吸引新用户并维持活跃度，尽管该组织支持者内部存在意识形态分歧。

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