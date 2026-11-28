在德国，斯图加特在德甲第11轮比赛中以2比2战平法兰克福。主队两度取得领先，但客队每次都扳平比分。据《明镜周刊》报道。

被取消的红牌和半场前的进球

第20分钟，主裁判萨沙·施特格曼在埃尔梅丁·德米罗维奇与法兰克福后卫罗宾·科赫争抢后，起初将科赫罚下。不过，在观看视频回放后，裁判取消了红牌：作为最后一名后卫的科赫先碰到了球。

第42分钟，格里沙·普勒梅尔接到德米罗维奇传球后，将球打入球门右下角，率先破门。法兰克福在上半场补时阶段扳平：角球进攻中，安斯加尔·克瑙夫射门，皮球碰到德尼兹·翁达夫后折射入远角。

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法兰克福第二次回应

第53分钟，斯图加特再次领先。翁达夫突破克瑙夫后传中，卢卡·雅凯兹头球完成进攻。第62分钟，乔纳森·布尔卡特送出横传，尤内斯·埃布努塔利卜射入右下角，将比分定格。对于这名23岁的球员而言，这是他本赛季的第七个进球。

11轮过后，法兰克福位列积分榜第七，斯图加特暂列第八。周二，斯图加特将在德国杯1/8决赛主场迎战德累斯顿迪纳摩；次日，法兰克福将对阵多特蒙德。

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