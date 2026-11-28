W Niemczech Stuttgart zremisował 2:2 z Eintrachtem Frankfurt w meczu 11. kolejki Bundesligi. Gospodarze dwukrotnie obejmowali prowadzenie, jednak goście za każdym razem wyrównywali. Poinformował o tym Der Spiegel.

Anulowana czerwona kartka i gole przed przerwą

W 20. minucie sędzia Sascha Stegemann początkowo wyrzucił z boiska obrońcę Eintrachtu Robina Kocha po starciu z Ermedinem Demiroviciem. Jednak po obejrzeniu powtórki wideo arbiter anulował czerwoną kartkę: Koch, który był ostatnim obrońcą, zagrał piłkę.

W 42. minucie wynik otworzył Grischa Prömel, który po podaniu Demirovicia trafił w prawy róg bramki. Frankfurt wyrównał w doliczonym czasie pierwszej połowy: po rzucie rożnym Ansgar Knauff oddał strzał, a piłka po rykoszecie od Deniza Undava wpadła w dalszy róg.

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Druga odpowiedź Frankfurtu

W 53. minucie Stuttgart ponownie objął prowadzenie. Undav ograł Knauffa i dośrodkował do Luki Jaqueza, który głową wykończył akcję. W 62. minucie Jonathan Burkardt zagrał podanie w poprzek boiska, a Younes Ebnoutalib uderzył w prawy róg, ustalając końcowy wynik. Dla 23-letniego piłkarza był to siódmy gol w sezonie.

Po 11 kolejkach Eintracht zajmuje siódme miejsce w tabeli, a Stuttgart jest tymczasowo ósmy. We wtorek Stuttgart podejmie Dynamo Drezno w 1/8 finału Pucharu Niemiec, a następnego dnia Eintracht zagra z Borussią Dortmund.

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