Austria, Dania, Niemcy, Grecja i Niderlandy prowadzą negocjacje z Rwandą w sprawie utworzenia centrum, do którego planują przenosić dorosłych migrantów, którym odmówiono przyznania azylu w UE. Państwa chcą zrealizować projekt w przyszłym roku, informuje Cyprus Mail.

Jak będzie działać centrum

Do Rwandy proponuje się kierować osoby, które wyczerpały wszystkie prawne możliwości pozostania w Unii Europejskiej. Chodzi przede wszystkim o tych, których wnioski o azyl odrzucono, ale których nie można odesłać do kraju pochodzenia — w tym z powodu niebezpiecznej sytuacji na miejscu lub odmowy państwa przyjęcia własnych obywateli.

W centrum migranci mieliby spędzić kilka tygodni, ucząc się języka i zdobywając inne, jeszcze nieokreślone umiejętności. Następnie proponowano by im integrację ze społeczeństwem rwandyjskim albo powrót do własnego kraju.

Projekt różni się od anulowanego brytyjskiego programu, który zakładał wysyłanie osób ubiegających się o azyl do Rwandy jeszcze przed rozpatrzeniem ich wniosków. Centrum ma działać jako projekt pilotażowy: początkowo będzie mogło przyjąć około 100 osób jednocześnie, czyli kilkaset osób rocznie.

Uczestnicy inicjatywy uważają, że nawet tak ograniczona pojemność może być sygnałem dla potencjalnych migrantów i osłabić sieci przemytników ludzi. W ubiegłym roku UE otrzymała 669 365 wniosków o azyl.

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Zastrzeżenia prawne i humanitarne

Plan jest już krytykowany z powodów prawnych, humanitarnych i praktycznych. W szczególności nie jest jasne, czy taki model wytrzyma kontrolę europejskich sądów, ponieważ UE wcześniej nie tworzyła podobnych centrów powrotowych.

Kontrowersje budzi kwestia, czy odpowiedzialność prawna UE ustanie po przeniesieniu osoby do Rwandy oraz czy później stosowane będzie wyłącznie prawo rwandyjskie. Agencja Praw Podstawowych UE podkreśla, że państwa członkowskie nadal są zobowiązane do przestrzegania swoich obowiązków podczas współpracy z państwami trzecimi i mogą ponosić odpowiedzialność za naruszenia praw po przeniesieniu osoby.

W lipcu Rada Europy oświadczyła, że centra powrotowe stwarzają znaczące zagrożenia dla praw człowieka. Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Türk również wyraził zaniepokojenie konsekwencjami tego programu dla praw człowieka. Grupy obrony praw człowieka wskazują na zagrożenia dla szczególnie narażonych migrantów i krytykują sytuację praw człowieka w Rwandzie, podczas gdy Rwanda odrzuca tę krytykę.

Lokalizacja centrum, warunki pobytu, koszt projektu oraz to, co Rwanda otrzyma w zamian za udział, pozostają do uzgodnienia. Europejscy urzędnicy twierdzą, że centra będą otwarte, bez przetrzymywania ludzi za zamkniętymi drzwiami, i będą kosztować mniej niż ich pobyt w Europie.

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