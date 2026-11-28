奥地利、丹麦、德国、希腊和荷兰正在与卢旺达谈判，拟建立一个中心，将在欧盟被拒绝提供庇护的成年移民转移至该中心。这些国家希望明年实施该项目，Cyprus Mail报道。

该中心将如何运作

拟将已耗尽留在欧盟所有合法途径的人送往卢旺达。这主要涉及庇护申请被拒绝、但无法被遣返回原籍国的人，其中包括因当地局势危险或该国拒绝接收本国公民而无法遣返的人员。

移民将在该中心停留数周，学习语言并获得其他尚未确定的技能。之后，他们将被建议融入卢旺达社会，或返回自己的国家。

该项目不同于已取消的英国方案，后者设想在审理庇护申请之前就将寻求庇护者送往卢旺达。该中心将作为试点项目运行：起初可同时接收约100人，即每年数百人。

该倡议的参与者认为，即使容量如此有限，也可能向潜在移民发出信号，并削弱人口偷运网络。去年，欧盟收到669,365份庇护申请。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

法律和人道主义方面的担忧

该计划已经因法律、人道主义和实际方面的原因受到批评。尤其是，尚不清楚这种模式能否经受欧洲法院的审查，因为欧盟此前未曾设立过类似的遣返中心。

争议集中在将一人转移至卢旺达后欧盟的法律责任是否终止，以及此后是否仅适用卢旺达法律。欧盟基本权利局强调，成员国在与第三国合作时仍有义务履行其责任，并可能要为人员被转移后发生的权利侵害承担责任。

欧洲委员会7月表示，遣返中心会给人权带来重大风险。联合国人权事务高级专员福尔克尔·蒂尔克也对该方案对人权造成的影响表示担忧。人权团体指出脆弱移民面临的风险，并批评卢旺达的人权状况，而卢旺达拒绝接受这种批评。

该中心的地点、居住条件、项目成本以及卢旺达将因参与而获得什么，仍有待商定。欧洲官员表示，这些中心将是开放的，不会将人员关押在锁闭场所，其成本也将低于让他们留在欧洲的成本。

关注我们在