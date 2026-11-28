Австрия, Дания, Германия, Греция и Нидерланды ведут переговоры с Руандой о создании центра, куда планируют переводить взрослых мигрантов, которым отказали в предоставлении убежища в ЕС. Реализовать проект страны хотят в следующем году, сообщает Cyprus Mail.

Как будет работать центр

В Руанду предлагают направлять людей, которые исчерпали все законные возможности остаться в Европейском союзе. Прежде всего речь идет о тех, чьи заявления о предоставлении убежища были отклонены, но кого невозможно вернуть в страну происхождения — в том числе из-за опасной ситуации там или отказа государства принять своих граждан.

В центре мигранты должны будут провести несколько недель, изучая язык и получая другие, пока не определенные навыки. После этого им будут предлагать интегрироваться в руандийское общество или вернуться в свою страну.

Проект отличается от отмененной британской схемы, предусматривавшей отправку просителей убежища в Руанду еще до рассмотрения их заявлений. Центр должен работать как пилотный проект: сначала он сможет принимать примерно 100 человек одновременно, то есть несколько сотен человек в год.

Участники инициативы считают, что даже такая ограниченная вместимость может стать сигналом для потенциальных мигрантов и ослабить сети перевозчиков людей. В прошлом году ЕС получил 669 365 заявлений о предоставлении убежища.

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Юридические и гуманитарные предостережения

План уже критикуют по юридическим, гуманитарным и практическим причинам. В частности, неясно, выдержит ли такая модель проверку в европейских судах, поскольку ЕС ранее не создавал подобных центров возвращения.

Споры вызывает вопрос, прекратится ли юридическая ответственность ЕС после перевода человека в Руанду и будет ли в дальнейшем применяться только руандийское законодательство. Агентство ЕС по основным правам подчеркивает, что государства-члены остаются обязанными соблюдать свои обязательства при сотрудничестве с третьими странами и могут нести ответственность за нарушения прав после перевода человека.

Совет Европы в июле заявлял, что центры возвращения создают значительные риски для прав человека. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк также выразил обеспокоенность последствиями этой схемы для прав человека. Правозащитные группы указывают на риски для уязвимых мигрантов и критикуют ситуацию с правами человека в Руанде, тогда как Руанда отвергает такую критику.

Местоположение центра, условия проживания, стоимость проекта и то, что Руанда получит в обмен на участие, еще предстоит согласовать. Европейские чиновники заявляют, что центры будут открытыми, без содержания людей под замком, и будут стоить дешевле, чем их пребывание в Европе.

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