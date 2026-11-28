Сторонники террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ) запустили в даркнете социальную платформу Manjaniq, созданную по модели X, бывшего Twitter. Ее нынешняя версия появилась в ноябре 2026 года. Платформа не является официальным ресурсом ИГИЛ: ее разработала сеть сторонников группировки, сообщает Jerusalem Post.

Название Manjaniq происходит от арабского слова, означающего средневековую катапульту. Исследование платформы указывает, что первый пост в ее текущей версии был опубликован 4 ноября, хотя упоминания Manjaniq появлялись еще в сентябре. Точная хронология разработки ресурса остается невыясненной.

Небольшая аудитория и арабский язык

На момент оценки у Manjaniq было лишь несколько десятков пользователей — это значительно меньше аудитории сетей, участвовавших в ее создании. Старший аналитик Militant Wire Гарольд Чемберс отметил, что на платформе есть посты на английском языке, однако преобладает арабский.

Для доступа к даркнету требуется специальное программное обеспечение, поэтому деятельность таких площадок сложнее отслеживать, однако их аудитория более ограничена. Как отмечается в исследовании, опубликованном в Security Journal в 2024 году, на одном из джихадистских форумов в даркнете основными темами обсуждений были вербовка и пропаганда.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Реакция на усиление модерации

Старший расследователь Tech Against Terrorism и старший научный сотрудник Soufan Center Лукас Веббер связал появление Manjaniq с перестройкой онлайн-сетей сторонников ИГИЛ. По его словам, усиление цифровых контртеррористических мер с 2024 года, в частности удаление сайтов I’lam Foundation и Al-Raud и более жесткие ограничения в Telegram, подтолкнуло сторонников группировки к зашифрованным платформам и собственной веб-инфраструктуре.

Чемберс назвал Manjaniq первой полноценной социальной платформой, созданной сторонниками ИГИЛ. Другой ресурс, Besira, изначально был архивным сайтом и лишь позже получил социальные функции. По оценкам исследователей, Manjaniq также возникла на фоне внутренних споров среди сторонников группировки относительно религиозных трактовок, поведения пользователей и правил модерации.

Третий связанный с ИГИЛ сайт в 2026 году

Согласно исследованию, Manjaniq стала третьим сайтом, связанным со сторонниками ИГИЛ, который появился или претерпел существенное развитие в 2026 году. Такие ресурсы используют для хранения пропагандистских материалов, распространения публикаций, обсуждений и коммуникации между сторонниками.

В то же время доказательств того, что официальное руководство ИГИЛ заказало или напрямую контролирует Manjaniq, нет. Дальнейшее влияние платформы будет зависеть от того, сможет ли она привлечь новых пользователей и поддерживать активность, несмотря на внутренние идеологические разногласия среди сторонников группировки.

Читай нас в