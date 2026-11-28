Прихильники терористичного угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ) запустили в даркнеті соціальну платформу Manjaniq, створену за моделлю X, колишнього Twitter. Її нинішня версія з’явилася у листопаді 2026 року. Платформа не є офіційним ресурсом ІДІЛ: її розробила мережа прихильників угруповання, повідомляє Jerusalem Post.

Назва Manjaniq походить від арабського слова, що означає середньовічну катапульту. Дослідження платформи вказує, що перший допис у її поточній версії опублікували 4 листопада, хоча згадки про Manjaniq з’являлися ще у вересні. Точна хронологія розробки ресурсу залишається нез’ясованою.

Невелика аудиторія та арабська мова

На момент оцінки Manjaniq мала лише кілька десятків користувачів — це значно менше за аудиторію мереж, які брали участь у її створенні. Старший аналітик Militant Wire Гарольд Чемберс зазначив, що на платформі є дописи англійською, однак переважає арабська мова.

Даркнет вимагає спеціального програмного забезпечення для доступу, тому діяльність таких майданчиків складніше відстежувати, але їхня аудиторія є обмеженішою. Як зазначається в дослідженні, опублікованому у Security Journal у 2024 році, на одному з джихадистських форумів у даркнеті основними темами обговорень були вербування та пропаганда.

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Реакція на посилення модерації

Старший розслідувач Tech Against Terrorism і старший науковий співробітник Soufan Center Лукас Веббер пов’язав появу Manjaniq із перебудовою онлайн-мереж прихильників ІДІЛ. За його словами, посилення цифрових контртерористичних заходів із 2024 року, зокрема видалення сайтів I’lam Foundation та Al-Raud і жорсткіші обмеження в Telegram, підштовхнуло прихильників угруповання до зашифрованих платформ і власної вебінфраструктури.

Чемберс назвав Manjaniq першою повноцінною соціальною платформою, створеною прихильниками ІДІЛ. Інший ресурс, Besira, спочатку був архівним сайтом, а вже згодом отримав соціальні функції. За оцінками дослідників, Manjaniq також виникла на тлі внутрішніх суперечок серед прихильників угруповання щодо релігійних трактувань, поведінки користувачів і правил модерації.

Третій пов’язаний з ІДІЛ сайт у 2026 році

За даними дослідження, Manjaniq стала третім сайтом, пов’язаним із прихильниками ІДІЛ, який з’явився або зазнав суттєвого розвитку у 2026 році. Такі ресурси використовують для збереження пропагандистських матеріалів, поширення публікацій, обговорень і комунікації між прихильниками.

Водночас доказів того, що офіційне керівництво ІДІЛ замовило або безпосередньо контролює Manjaniq, немає. Подальший вплив платформи залежатиме від того, чи зможе вона залучити нових користувачів і підтримувати активність, попри внутрішні ідеологічні розбіжності у середовищі прихильників угруповання.

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