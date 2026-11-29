Саундтрек Grand Theft Auto VI: The Album дебютував на першому місці чарту Billboard 200. Це перший саундтрек до відеогри, який стартував на вершині цього рейтингу, повідомляє Rolling Stone.

165 тисяч одиниць за тиждень

Альбом вийшов 20 листопада одночасно з грою та, як повідомляється, набрав 165 тисяч одиниць за перший тиждень. До 34-трекового релізу увійшли оригінальні пісні Travis Scott, Lana Del Rey, Dua Lipa, Zara Larsson, Jennie, Arca, Morgan Wallen, Keith Richards, Ca7riel & Paco Amoroso та Rauw Alejandro.

У грі також є кілька радіостанцій, ведучими яких стали Bad Bunny, Lana Del Rey, Burna Boy та інші артисти.

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Успіх головної теми гри

Головна композиція гри Flower In a Hurricane, яку виконали Justice, Tame Impala, SZA та King Gizzard and the Lizard Wizard, минулого тижня очолила глобальний чарт Spotify із 5 млн прослуховувань. Для King Gizzard and the Lizard Wizard це стало першим потраплянням до Hot 100.

Після появи у грі трек Carly Rae Jepsen Run Away With Me, випущений 11 років тому, збільшив кількість прослуховувань на 288%. Deluxe-версія саундтреку з 23 новими оригінальними піснями має вийти 11 грудня.

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