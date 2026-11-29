Ścieżka dźwiękowa Grand Theft Auto VI: The Album zadebiutowała na pierwszym miejscu listy Billboard 200. Jest to pierwsza ścieżka dźwiękowa do gry wideo, która zadebiutowała na szczycie tego zestawienia, informuje Rolling Stone.

165 tys. jednostek w tydzień

Album ukazał się 20 listopada równocześnie z grą i, jak podano, osiągnął 165 tys. jednostek w pierwszym tygodniu. Na 34-utworowym wydawnictwie znalazły się oryginalne piosenki Travisa Scotta, Lany Del Rey, Duy Lipy, Zary Larsson, Jennie, Arki, Morgana Wallena, Keitha Richardsa, Ca7riel & Paco Amoroso oraz Rauwa Alejandro.

W grze znajduje się także kilka stacji radiowych prowadzonych przez Bad Bunny’ego, Lanę Del Rey, Burna Boya i innych artystów.

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Sukces głównego motywu gry

Główny utwór gry Flower In a Hurricane, wykonany przez Justice, Tame Impala, SZĘ oraz King Gizzard and the Lizard Wizard, w ubiegłym tygodniu znalazł się na szczycie globalnej listy Spotify z 5 mln odtworzeń. Dla King Gizzard and the Lizard Wizard było to pierwsze wejście na listę Hot 100.

Po pojawieniu się w grze utwór Carly Rae Jepsen Run Away With Me, wydany 11 lat temu, zwiększył liczbę odtworzeń o 288%. Wersja deluxe ścieżki dźwiękowej z 23 nowymi oryginalnymi utworami ma ukazać się 11 grudnia.

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