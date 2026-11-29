Саундтрек Grand Theft Auto VI: The Album дебютировал на первом месте чарта Billboard 200. Это первый саундтрек к видеоигре, стартовавший на вершине этого рейтинга, сообщает Rolling Stone.

165 тысяч единиц за неделю

Альбом вышел 20 ноября одновременно с игрой и, как сообщается, набрал 165 тысяч единиц за первую неделю. В 34-трековый релиз вошли оригинальные песни Travis Scott, Lana Del Rey, Dua Lipa, Zara Larsson, Jennie, Arca, Morgan Wallen, Keith Richards, Ca7riel & Paco Amoroso и Rauw Alejandro.

В игре также есть несколько радиостанций, ведущими которых стали Bad Bunny, Lana Del Rey, Burna Boy и другие артисты.

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Успех главной темы игры

Главная композиция игры Flower In a Hurricane, исполненная Justice, Tame Impala, SZA и King Gizzard and the Lizard Wizard, на прошлой неделе возглавила глобальный чарт Spotify с 5 млн прослушиваний. Для King Gizzard and the Lizard Wizard это стало первым попаданием в Hot 100.

После появления в игре трек Carly Rae Jepsen Run Away With Me, выпущенный 11 лет назад, увеличил количество прослушиваний на 288%. Deluxe-версия саундтрека с 23 новыми оригинальными песнями должна выйти 11 декабря.

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