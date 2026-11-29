GTA VI电子游戏原声带登顶Billboard 200榜单首位——《滚石》
原声带《Grand Theft Auto VI: The Album》首周空降Billboard 200榜首。据《滚石》报道，这是首张首周登顶该榜单的电子游戏原声带。
一周165,000个等值单位
该专辑于11月20日与游戏同步发行，据报道，首周获得165,000个等值单位。这张包含34首歌曲的作品收录了Travis Scott、Lana Del Rey、Dua Lipa、Zara Larsson、Jennie、Arca、Morgan Wallen、Keith Richards、Ca7riel & Paco Amoroso和Rauw Alejandro的原创歌曲。
游戏中还设有多个电台，由Bad Bunny、Lana Del Rey、Burna Boy及其他艺人担任主持人。
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游戏主题曲的成功
游戏主打曲目Flower In a Hurricane由Justice、Tame Impala、SZA和King Gizzard and the Lizard Wizard演唱，上周以500万次播放量登顶Spotify全球榜单。对King Gizzard and the Lizard Wizard而言，这是他们首次进入Hot 100。
在游戏中出现后，Carly Rae Jepsen于11年前发行的歌曲Run Away With Me播放量增长了288%。包含23首新原创歌曲的原声带豪华版预计将于12月11日发行。