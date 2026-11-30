Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Iran mógł mieć dostęp do satelitarnego internetu Starlink na początku wojny ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Powiedział to, odpowiadając na pytanie dziennikarza podczas powrotu do Waszyngtonu po weekendzie z okazji Święta Dziękczynienia spędzonym w swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie, informuje Anadolu Agency.

Oświadczenie Trumpa

Zapytany o możliwy dostęp Iranu do Starlinka Trump odpowiedział, że jest to możliwe. Oświadczył również, że USA mają dostęp do możliwości innych państw, w tym Chin i Rosji, oraz mają większy dostęp niż ktokolwiek inny.

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Zaprzeczenia Pentagonu i SpaceX

Ministerstwo Obrony USA tego samego dnia zaprzeczyło doniesieniu medialnemu, w którym twierdzono, że Iran wykorzystywał system Starlink podczas operacji wojskowych przeciwko siłom amerykańskim. Główny rzecznik Pentagonu Sean Parnell napisał w serwisie społecznościowym X, że resort nie ma zapisu rzekomego raportu Centralnego Dowództwa USA dotyczącego takiego wykorzystania, który miał zostać wysłany do biura sekretarza obrony Pete’a Hegsetha.

Według Parnella urzędnicy poinformowali o tym The Washington Post przed publikacją materiału, jednak gazeta mimo to go opublikowała. Firma SpaceX również nazwała doniesienie kategorycznie fałszywym i oświadczyła, że nie ma ani wewnętrznych dowodów, ani informacji od Pentagonu o wykorzystywaniu Starlinka przez irańskie siły, ponieważ, jak twierdzi, nie miało to miejsca.

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