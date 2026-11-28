В Германии «Штутгарт» сыграл вничью 2:2 с франкфуртским «Айнтрахтом» в матче 11-го тура Бундеслиги. Хозяева дважды выходили вперед, однако гости каждый раз сравнивали счет. Об этом сообщает Der Spiegel.

Отмененная красная карточка и голы до перерыва

На 20-й минуте арбитр Саша Штегеманн сначала удалил защитника «Айнтрахта» Робина Коха после борьбы с Эрмедином Демировичем. Однако после просмотра видеоповтора судья отменил красную карточку: Кох, который был последним защитником, сыграл в мяч.

Счет на 42-й минуте открыл Гриша Прёмель, который после передачи Демировича попал в правый угол ворот. Франкфуртцы отыгрались в компенсированное к первому тайму время: после углового Ансгар Кнауфф пробил, а мяч после рикошета от Дениза Ундава оказался в дальнем углу.

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Второй ответ Франкфурта

На 53-й минуте «Штутгарт» вновь вышел вперед. Ундав обыграл Кнауффа и выполнил подачу на Луку Жакеза, который головой завершил атаку. На 62-й минуте Джонатан Буркардт отдал поперечный пас, а Юнес Эбнуталиб пробил в правый угол и установил окончательный счет. Для 23-летнего футболиста это был седьмой гол в сезоне.

После 11 туров «Айнтрахт» занимает седьмое место в таблице, а «Штутгарт» временно идет восьмым. Во вторник «Штутгарт» примет дрезденское «Динамо» в 1/8 финала Кубка Германии, а на следующий день «Айнтрахт» сыграет с дортмундской «Боруссией».

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