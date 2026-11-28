Австрія, Данія, Німеччина, Греція та Нідерланди ведуть переговори з Руандою про створення центру, куди планують переводити дорослих мігрантів, яким відмовили в наданні притулку в ЄС. Реалізувати проєкт країни хочуть наступного року, повідомляє Cyprus Mail.

Як працюватиме центр

До Руанди пропонують направляти людей, які вичерпали всі законні можливості залишитися в Євросоюзі. Насамперед ідеться про тих, чиї заяви про притулок відхилили, але кого неможливо повернути до країни походження — зокрема через небезпечну ситуацію там або відмову держави прийняти своїх громадян.

У центрі мігранти мали б провести кілька тижнів, вивчаючи мову та здобуваючи інші, поки не визначені навички. Після цього їм пропонуватимуть інтегруватися в руандійське суспільство або повернутися до своєї країни.

Проєкт відрізняється від скасованої британської схеми, яка передбачала відправлення шукачів притулку до Руанди ще до розгляду їхніх заяв. Центр має працювати як пілотний проєкт: спочатку він зможе приймати приблизно 100 осіб одночасно, тобто кілька сотень людей на рік.

Учасники ініціативи вважають, що навіть така обмежена місткість може стати сигналом для потенційних мігрантів і послабити мережі перевізників людей. Торік ЄС отримав 669 365 заяв про надання притулку.

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Юридичні та гуманітарні застереження

План уже критикують із правових, гуманітарних і практичних причин. Зокрема, незрозуміло, чи витримає така модель перевірку в європейських судах, адже подібних центрів повернення ЄС раніше не створював.

Суперечки викликає питання, чи припинятиметься юридична відповідальність ЄС після переведення людини до Руанди та чи застосовуватиметься надалі лише руандійське законодавство. Агентство ЄС з основоположних прав наголошує, що держави-члени залишаються зобов’язаними дотримуватися своїх обов’язків під час співпраці з третіми країнами та можуть відповідати за порушення прав після переведення людини.

Рада Європи в липні заявляла, що центри повернення створюють значні ризики для прав людини. Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк також висловив занепокоєння наслідками цієї схеми для прав людини. Правозахисні групи вказують на ризики для вразливих мігрантів і критикують ситуацію з правами людини в Руанді, тоді як Руанда відкидає таку критику.

Місце розташування центру, умови проживання, вартість проєкту та те, що Руанда отримає в обмін на участь, ще мають узгодити. Європейські посадовці заявляють, що центри будуть відкритими, без утримання людей під замком, і коштуватимуть дешевше, ніж їхнє перебування в Європі.

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