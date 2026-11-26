В Израиле лидер партии «Яшар» Гади Эйзенкот, которому поручили сформировать следующее правительство, договорился с главой партии «Демократы» Яиром Голаном о подписании коалиционного соглашения. Об этом партии сообщили в совместном заявлении, которое получило агентство Anadolu.

Вторая договоренность Эйзенкота

В заявлении говорится, что Эйзенкот и Голан согласились заключить коалиционное соглашение между своими политическими силами. Это вторая такая договоренность, достигнутая Эйзенкотом в процессе формирования коалиции: несколькими днями ранее он заявил о соглашении с лидером партии «Наш дом Израиль» Авигдором Либерманом.

Коалиционные соглашения в Израиле определяют принципы сотрудничества партий в правительстве, их обязательства и координацию по вопросам политики, законодательства и голосований в Кнессете.

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Распределение мест в Кнессете

В Блок перемен входят «Яшар» Эйзенкота, «Наш дом Израиль» Либермана, партия «Вместе» Нафтали Беннета и «Демократы» Голана. Блок имеет 48 мест в 120-местном Кнессете. Для большинства в Кнессете, составляющего не менее 61 мандата, ему необходима поддержка партий «Объединенный иудаизм Торы» и ШАС.

Арабские партии, имеющие 19 мест, заявили о готовности обеспечить парламентскую поддержку правительству во главе с Эйзенкотом, чтобы не допустить формирования нового правительства Биньямином Нетаньяху. Эйзенкот должен сформировать правительство до 6 декабря и может один раз попросить президента Ицхака Герцога продлить этот срок на 14 дней.

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