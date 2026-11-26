В Ізраїлі лідер партії Яшар Гаді Ейзенкот, якому доручили сформувати наступний уряд, домовився з головою партії Демократи Яїром Голаном про підписання коаліційної угоди. Про це партії повідомили у спільній заяві, яку отримало Anadolu Agency.

Друга домовленість Ейзенкота

У заяві йдеться, що Ейзенкот і Голан погодилися укласти коаліційну угоду між своїми політичними силами. Це друга така домовленість, досягнута Ейзенкотом у процесі формування коаліції: кількома днями раніше він заявив про угоду з лідером партії Наш дім Ізраїль Авігдором Ліберманом.

Коаліційні угоди в Ізраїлі визначають принципи співпраці партій в уряді, їхні зобов'язання та координацію щодо політики, законодавства і голосувань у Кнесеті.

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Розподіл місць у Кнесеті

До Блоку змін входять Яшар Ейзенкота, Наш дім Ізраїль Лібермана, партія Разом Нафталі Беннета та Демократи Голана. Блок має 48 місць у 120-місцевому Кнесеті. Для більшості в Кнесеті щонайменше у 61 мандат йому потрібна підтримка партій Об'єднаний юдаїзм Тори та ШАС.

Арабські партії, які мають 19 місць, заявили про готовність забезпечити парламентську підтримку уряду під проводом Ейзенкота, щоб не допустити формування нового уряду Беньяміном Нетаньягу. Ейзенкот має сформувати уряд до 6 грудня та може одноразово попросити президента Іцхака Герцога продовжити цей термін на 14 днів.

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