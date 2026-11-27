W wyniku ataku na posterunek Gwardii Narodowej w Sanam, w departamencie Abala w południowo-zachodnim Nigrze, zginęło 13 żołnierzy, a kolejnych 20 zostało rannych. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na ministerstwo obrony kraju. Atak miał miejsce w czwartek.

Atak na posterunek Gwardii Narodowej

Według resortu obrony posterunek został zaatakowany przez dużą grupę uzbrojonych napastników. W ministerstwie nazwano ich terrorystami, nie wskazując przynależności do konkretnego ugrupowania. W piątek Państwo Islamskie opublikowało na swoim kanale Telegram oświadczenie, w którym przyznało się do ataku.

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Straty i sytuacja bezpieczeństwa

Ministerstwo Obrony Nigru oświadczyło również, że podczas starcia zneutralizowano kilku bojowników, a ich sprzęt logistyczny zniszczono. Resort podkreślił, że dane dotyczące strat są wstępne, a najciężej rannych żołnierzy ewakuowano w celu udzielenia pomocy medycznej.

Wcześniej w tym tygodniu kolejnych 11 żołnierzy zginęło w Baroua we wschodnim regionie Diffa. Niger walczy z ugrupowaniami dżihadystycznymi powiązanymi z Państwem Islamskim i Al-Kaidą. Jak zauważa publikacja, powtarzające się straty na polu walki nasiliły napięcia w siłach zbrojnych, co zakończyło się nieudanym buntem pod koniec sierpnia.

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