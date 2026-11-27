В результате нападения на пост Национальной гвардии в Санаме, департамент Абала на юго-западе Нигера, погибли 13 военнослужащих, еще 20 получили ранения. Об этом со ссылкой на Министерство обороны страны сообщает Jerusalem Post. Атака произошла в четверг.

Нападение на пост Нацгвардии

По данным оборонного ведомства, пост атаковала большая группа вооруженных нападавших. В министерстве назвали их террористами, не указав принадлежность к конкретной группировке. В пятницу «Исламское государство» распространило в своем Telegram-канале заявление, в котором взяло на себя ответственность за нападение.

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Потери и ситуация с безопасностью

Минобороны Нигера также заявило, что во время столкновения были нейтрализованы несколько боевиков, а их логистическое оборудование уничтожено. Ведомство подчеркнуло, что данные о потерях являются предварительными, а наиболее тяжело раненых военнослужащих эвакуировали для оказания медицинской помощи.

Ранее на этой неделе еще 11 военнослужащих погибли в Баруа в восточном регионе Диффа. Нигер противостоит джихадистским группировкам, связанным с «Исламским государством» и «Аль-Каидой». Как отмечает издание, повторяющиеся потери на поле боя усилили напряженность в вооруженных силах, что завершилось неудачным мятежом в конце августа.

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