Ученые обнаружили в морских отложениях вокруг Антарктиды свидетельства существования огромной горной системы, сформировавшейся около 600 миллионов лет назад во время объединения материков в суперконтинент Гондвану. По мнению авторов исследования, эти горы могли быть сопоставимы с современными Гималаями и Тибетским нагорьем, сообщает Live Science.

Цирконы с морского дна

Большая часть Антарктиды скрыта под ледниковым щитом, поэтому ее древнюю геологическую историю сложно изучать напрямую. Команда пробурила морское дно в 12 местах вокруг континента и отобрала образцы осадочных пород.

В образцах искали обломочные цирконы — устойчивые минералы, которые могут сохраняться после разрушения горных пород. Исследователи определили возраст 1712 зерен циркона, извлеченных из морских отложений, и сопоставили их с глобальной базой данных таких минералов. По геохимическим характеристикам цирконов можно установить их происхождение.

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Авторы работы, опубликованной 12 сентября в журнале Earth and Planetary Science Letters, пришли к выводу, что во время формирования Гондваны произошло несколько крупных столкновений континентов. Гондвана объединяла территории современных Южной Америки, Африки, Аравии, Мадагаскара, Индии, Австралии и Антарктиды.

Гипотеза о влиянии на жизнь

Ученые предположили, что эрозия этих гор могла переносить значительные объемы питательных веществ в океан. Они связывают этот процесс с условиями, которые могли способствовать развитию сложной жизни во время кембрийского взрыва — периода быстрого разнообразия живых организмов около 541–485 миллионов лет назад.

Однако привлеченные для комментария специалисты призвали с осторожностью трактовать этот вывод. Геохимик Элиас Руген из Университета Саутгемптона отметил, что по таким данным сложно определить высоту древних гор. Петролог Нейтан Дачко из Университета Маккуори также считает связь между горами Гондваны и кембрийским взрывом перспективной гипотезой, а не установленной причинно-следственной связью.

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