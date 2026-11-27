Naukowcy odkryli w osadach morskich wokół Antarktydy dowody istnienia ogromnego systemu górskiego, który uformował się około 600 milionów lat temu podczas łączenia się lądów w superkontynent Gondwana. Zdaniem autorów badania góry te mogły być porównywalne ze współczesnymi Himalajami i Wyżyną Tybetańską, informuje Live Science.

Cyrkony z dna morskiego

Większa część Antarktydy jest ukryta pod lądolodem, dlatego jej dawną historię geologiczną trudno badać bezpośrednio. Zespół wykonał odwierty dna morskiego w 12 miejscach wokół kontynentu i pobrał próbki skał osadowych.

W próbkach poszukiwano detrytycznych cyrkonów — odpornych minerałów, które mogą zachować się po zniszczeniu skał. Badacze określili wiek 1712 ziaren cyrkonu wydobytych z osadów morskich i porównali je z globalną bazą danych takich minerałów. Na podstawie właściwości geochemicznych cyrkonów można ustalić ich pochodzenie.

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Autorzy pracy opublikowanej 12 września w czasopiśmie Earth and Planetary Science Letters doszli do wniosku, że podczas formowania Gondwany doszło do kilku wielkich zderzeń kontynentów. Gondwana łączyła terytoria współczesnej Ameryki Południowej, Afryki, Arabii, Madagaskaru, Indii, Australii i Antarktydy.

Hipoteza o wpływie na życie

Naukowcy przypuszczają, że erozja tych gór mogła transportować znaczne ilości składników odżywczych do oceanu. Łączą ten proces z warunkami, które mogły sprzyjać rozwojowi złożonego życia podczas eksplozji kambryjskiej — okresu szybkiego różnicowania się organizmów żywych około 541–485 milionów lat temu.

Jednak eksperci poproszeni o komentarz zaapelowali o ostrożność w interpretowaniu tego wniosku. Geochemik Elias Rugen z Uniwersytetu w Southampton zauważył, że na podstawie takich danych trudno określić wysokość dawnych gór. Petrolog Nathan Daczko z Uniwersytetu Macquarie również uważa związek między górami Gondwany a eksplozją kambryjską za obiecującą hipotezę, a nie ustalony związek przyczynowo-skutkowy.

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