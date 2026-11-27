科学家在南极洲周边的海洋沉积物中发现了一处巨大山系存在的证据。该山系约在6亿年前陆块汇聚形成冈瓦纳超级大陆时形成。研究作者认为，这些山脉的规模可能与现代喜马拉雅山和青藏高原相当，Live Science报道。

来自海底的锆石

南极洲大部分地区被冰盖覆盖，因此难以直接研究其古老的地质历史。研究团队在该大陆周边12个地点钻探海底，并采集了沉积岩样本。

研究人员在样本中寻找碎屑锆石——这是一种即使岩石被破坏后仍能保存下来的稳定矿物。研究人员确定了从海洋沉积物中提取的1712颗锆石颗粒的年龄，并将其与此类矿物的全球数据库进行了比对。根据锆石的地球化学特征，可以确定其来源。

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这项研究于9月12日发表在《Earth and Planetary Science Letters》期刊上。其作者得出结论，在冈瓦纳形成期间发生了数次大型大陆碰撞。冈瓦纳包括如今南美洲、非洲、阿拉伯地区、马达加斯加、印度、澳大利亚和南极洲的领土。

关于影响生命的假说

科学家推测，这些山脉的侵蚀可能将大量营养物质输送至海洋。他们将这一过程与可能促进复杂生命发展的条件联系起来，后者发生于寒武纪大爆发期间——约5.41亿至4.85亿年前生物体快速多样化的时期。

不过，受邀发表评论的专家呼吁谨慎解读这一结论。南安普敦大学地球化学家埃利亚斯·鲁根指出，仅凭此类数据很难确定远古山脉的高度。麦考瑞大学岩石学家内森·达奇科也认为，冈瓦纳山脉与寒武纪大爆发之间的联系是一项有前景的假说，而非已证实的因果关系。

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