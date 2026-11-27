Унаслідок нападу на пост Національної гвардії в Санамі, департамент Абала на південному заході Нігеру, загинули 13 військових, ще 20 дістали поранення. Про це з посиланням на Міністерство оборони країни повідомляє Jerusalem Post. Атака сталася у четвер.

Напад на пост Нацгвардії

За даними оборонного відомства, пост атакувала велика група озброєних нападників. У міністерстві назвали їх терористами, не вказавши належності до конкретного угруповання. У п’ятницю «Ісламська держава» поширила у своєму Telegram-каналі заяву, в якій взяла відповідальність за напад.

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Втрати та ситуація з безпекою

Міноборони Нігеру також заявило, що під час зіткнення було нейтралізовано кількох бойовиків, а їхнє логістичне обладнання знищено. Відомство наголосило, що дані про втрати є попередніми, а найбільш тяжко поранених військових евакуювали для надання медичної допомоги.

Раніше цього тижня ще 11 військових загинули в Барауа у східному регіоні Діффа. Нігер протистоїть джихадистським угрупованням, пов’язаним з «Ісламською державою» та «Аль-Каїдою». Як зазначає видання, повторювані втрати на полі бою посилили напруженість у збройних силах, що завершилася невдалим заколотом наприкінці серпня.

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