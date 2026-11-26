Президент США Дональд Трамп призвал немедленно расследовать экономические данные, опубликованные перед промежуточными выборами, после того как федеральное правительство пересмотрело в сторону увеличения оценку роста валового внутреннего продукта за третий квартал. В публикации в Truth Social он без доказательств заявил, что первоначальные показатели ВВП были намеренно занижены, сообщает The Hill.

Пересмотр оценки ВВП

25 ноября Бюро экономического анализа Министерства торговли США сообщило, что американская экономика с июля по сентябрь выросла на 4,3% в годовом исчислении. Предыдущая оценка составляла 3,4%.

Трамп спросил, почему правильная цифра не была обнародована до выборов, и назвал расхождение масштабной и преднамеренной ошибкой. Он также заявил, что экономика США при его администрации работает значительно лучше, чем свидетельствовали уже опубликованные положительные показатели.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Оценки ВВП регулярно пересматриваются по мере поступления более полных данных. Бюро экономического анализа планирует опубликовать следующую оценку в следующем месяце.

Экономика после выборов

Призыв президента прозвучал после сложного цикла промежуточных выборов для Республиканской партии, которая потеряла контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом. Демократы сосредоточили свои кампании на проблеме стоимости жизни, тогда как экономика и рост цен оставались одними из главных проблем для избирателей.

Отдельные данные, опубликованные в тот же день, показали, что индекс цен расходов на личное потребление в октябре вырос на 3,8% в годовом выражении. Это существенно превышает целевой показатель Федеральной резервной системы США в 2% и усилило ожидания возможного повышения ставки на ее следующем заседании.

Читай нас в