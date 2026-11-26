Prezydent USA Donald Trump wezwał do natychmiastowego zbadania danych gospodarczych opublikowanych przed wyborami środka kadencji, po tym jak rząd federalny podwyższył szacunek wzrostu produktu krajowego brutto za trzeci kwartał. We wpisie w Truth Social bez dowodów stwierdził, że pierwotne wskaźniki PKB zostały celowo zaniżone, informuje The Hill.

Rewizja szacunku PKB

25 listopada Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu USA poinformowało, że amerykańska gospodarka wzrosła w okresie od lipca do września o 4,3% w ujęciu rocznym. Wcześniejszy szacunek wynosił 3,4%.

Trump zapytał, dlaczego prawidłowa liczba nie została opublikowana przed wyborami, i nazwał rozbieżność poważnym oraz celowym błędem. Stwierdził również, że gospodarka USA pod jego administracją radzi sobie znacznie lepiej, niż wskazywały na to już opublikowane pozytywne dane.

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Szacunki PKB są regularnie korygowane w miarę napływu pełniejszych danych. Biuro Analiz Ekonomicznych planuje opublikować kolejny szacunek w przyszłym miesiącu.

Gospodarka po wyborach

Apel prezydenta padł po trudnym cyklu wyborów środka kadencji dla Partii Republikańskiej, która straciła kontrolę zarówno nad Izbą Reprezentantów, jak i Senatem. Demokraci skupiali swoje kampanie na problemie kosztów życia, podczas gdy gospodarka i rosnące ceny pozostawały jednymi z głównych problemów wyborców.

Odrębne dane opublikowane tego samego dnia wykazały, że indeks cen wydatków na konsumpcję osobistą wzrósł w październiku o 3,8% rok do roku. To znacznie powyżej celu Rezerwy Federalnej USA wynoszącego 2% i wzmocniło oczekiwania możliwej podwyżki stóp na jej następnym posiedzeniu.

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