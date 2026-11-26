Як повідомляє OilPrice, у Великій Британії Національний оператор енергосистеми NESO у четвер, 26 листопада, оприлюднив повідомлення про скорочення резерву електричної потужності. У проміжку між полуднем і 20:00 за місцевим часом дефіцит системного резерву мав перевищити 2,7 ГВт.

Це був третій день поспіль, коли похолодання зменшувало запас доступної потужності в британській енергосистемі.

Сигнал для ринку електроенергії

NESO видав Electricity Margin Notice — повідомлення, покликане спонукати учасників ринку збільшити системний резерв. Воно означає, що оператор прагне мати більший запас між попитом на електроенергію та доступною генерацією.

Водночас у NESO наголосили, що таке повідомлення не свідчить про неминучі відключення електроенергії або нестачу генерації для покриття поточного попиту.

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Падіння вітрової генерації

Резерви скоротилися на тлі зниження виробництва вітрової електроенергії впродовж останніх днів і зростання попиту через нижчі за норму температури у більшості країн Європи. За даними оператора ринку Elexon, вранці 26 листопада виробництво вітрової електроенергії було приблизно на 2,5 ГВт нижчим за останній прогноз.

Протягом попередніх місяців NESO вже неодноразово публікував такі повідомлення у періоди слабкої вітрової генерації. Торік вітрова енергетика забезпечила майже 30% виробництва електроенергії у Великій Британії, а за сприятливої швидкості вітру регулярно дає приблизно таку саму частку.

Скорочення системного резерву цього тижня також сприяло зростанню британських цін на електроенергію на ринку на добу вперед. Напередодні регулятор Ofgem повідомив, що з 1 січня ціни на енергію для британських домогосподарств зростуть на 26%.

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