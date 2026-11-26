В Германии профсоюз IG Metall и работодатели металлургической и электротехнической промышленности достигли соглашения в тарифном споре. Об этом после переговоров, продолжавшихся более 24 часов, сообщило правление профсоюза.

Четыре раунда переговоров

Как пишет Der Spiegel, соглашению предшествовали четыре раунда переговоров. В тарифном конфликте участвовали представители работников и работодателей металлургической и электротехнической промышленности Германии.

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Предупредительные забастовки

Издание назвало этот раунд переговоров особенно сложным. В течение нескольких дней IG Metall усиливал давление на работодателей целодневными предупредительными забастовками, добиваясь улучшения их предложения.

В сообщении не приведены условия договоренности между профсоюзом и работодателями. Также издание не уточнило содержание предложения работодателей, улучшения которого профсоюз требовал во время забастовок.

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