Niemiecki związek IG Metall i pracodawcy osiągnęli porozumienie taryfowe — Der Spiegel
W Niemczech związek zawodowy IG Metall i pracodawcy z przemysłu metalowego oraz elektrotechnicznego osiągnęli porozumienie w sporze taryfowym. Po negocjacjach trwających ponad 24 godziny poinformował o tym zarząd związku.
Cztery rundy negocjacji
Jak pisze Der Spiegel, porozumienie poprzedziły cztery rundy negocjacji. W konflikcie taryfowym uczestniczyli przedstawiciele pracowników i pracodawców niemieckiego przemysłu metalowego oraz elektrotechnicznego.
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Strajki ostrzegawcze
Publikacja określiła tę rundę negocjacji jako szczególnie trudną. Przez kilka dni IG Metall zwiększał presję na pracodawców poprzez całodzienne strajki ostrzegawcze, domagając się poprawy ich oferty.
W informacji nie podano warunków porozumienia między związkiem a pracodawcami. Publikacja nie sprecyzowała również treści oferty pracodawców, której poprawy związek domagał się podczas strajków.