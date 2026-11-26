W Niemczech związek zawodowy IG Metall i pracodawcy z przemysłu metalowego oraz elektrotechnicznego osiągnęli porozumienie w sporze taryfowym. Po negocjacjach trwających ponad 24 godziny poinformował o tym zarząd związku.

Cztery rundy negocjacji

Jak pisze Der Spiegel, porozumienie poprzedziły cztery rundy negocjacji. W konflikcie taryfowym uczestniczyli przedstawiciele pracowników i pracodawców niemieckiego przemysłu metalowego oraz elektrotechnicznego.

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Strajki ostrzegawcze

Publikacja określiła tę rundę negocjacji jako szczególnie trudną. Przez kilka dni IG Metall zwiększał presję na pracodawców poprzez całodzienne strajki ostrzegawcze, domagając się poprawy ich oferty.

W informacji nie podano warunków porozumienia między związkiem a pracodawcami. Publikacja nie sprecyzowała również treści oferty pracodawców, której poprawy związek domagał się podczas strajków.

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