伊朗最高领袖莫杰塔巴·哈梅内伊11月26日呼吁改造准军事组织巴斯基，并落实“每个伊朗人都应成为巴斯基成员”的口号。他在致巴斯基周的信中表示，该组织必须经历“转型和重生”，《耶路撒冷邮报》报道。

哈梅内伊表示，巴斯基的变革应与该组织精神在国内的增长同步进行。他还声称，其意识形态影响力已超出正式成员范围：伊朗军队人员、伊斯兰革命卫队人员、警察、官员和议会议员据称都将自己视为巴斯基的一员。

计划将意识形态传播至国外

巴斯基指挥官侯赛因·塔埃布在巴斯基周活动期间表示，该组织发展的下一阶段应是在世界范围内传播其意识形态和“抵抗”理念。伊朗国家媒体报道称，他表示，在努力让每个伊朗人成为巴斯基成员之后，该组织将转向在国际上传播这一做法。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

塔埃布此前曾领导伊斯兰革命卫队情报组织，在前任指挥官戈拉姆礼萨·苏莱马尼因美以打击身亡后，于8月10日被任命为巴斯基负责人。上周，他要求该组织更积极参与学校和大学的工作，包括从小学阶段开始寻找具有科学才能的儿童。

巴斯基在国内安全中的作用

巴斯基由伊朗首任最高领袖鲁霍拉·霍梅尼于1979年11月26日创立。该组织的名称意为“动员”，在1980年至1988年的两伊战争期间变得引人注目。

在随后的数十年里，巴斯基在清真寺、学校、大学、政府机构和工作场所建立了基层网络。该报指出，这一组织成为伊朗意识形态影响力和国内安全体系的工具之一。其成员被认为与残酷镇压大规模反政府抗议活动有关，包括2009年运动、2019年11月的抗议活动，以及2022年的“女性、生命、自由”抗议活动。据该报报道，人权组织记录到巴斯基营出现在伊朗安全部队中，这些部队对1月大规模杀害抗议者和旁观者负责。根据消息来源的估计，1月8日至9日约有5万人死亡。

关注我们在