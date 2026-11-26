欧元区国家领导人支持西班牙经济学家巴勃罗·埃尔南德斯·德科斯出任欧洲中央银行行长，CNBC报道。在克里斯蒂娜·拉加德计划于2027年2月7日辞职后，他将接替她。

德科斯的任命在与欧洲议会和欧洲央行管理委员会协商后，仍须经过正式程序。不过，这些机构没有否决权。欧洲央行行长任期为八年。

中央银行工作经验

55岁的德科斯于20世纪90年代以研究员身份在西班牙银行开始职业生涯，后来在该机构的不同部门任职。2018年至2024年，他担任西班牙银行行长。

德科斯还在2019年至2024年担任巴塞尔银行监管委员会主席。自2025年7月起，他担任总部位于巴塞尔的国际清算银行总经理。他在竞逐欧洲央行行长职位中的主要对手是克拉斯·克诺特。

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德国、法国、意大利、西班牙和荷兰的代表就本国在欧洲央行执行委员会中的代表权进行了谈判，该委员会由六人组成。

货币政策观点

分析人士将德科斯描述为温和偏宽松货币政策的支持者，同时他会务实地考虑经济形势和数据。在俄罗斯于2022年全面入侵乌克兰后发生的能源价格冲击期间，他支持大幅加息。

此前，德科斯还支持欧洲央行于2019年推出的负利率政策和对欧元区经济的大规模刺激措施。2024年，在被问及倾向紧缩还是宽松政策时，他称自己是一只“猫头鹰”，强调具体情况和数据的重要性。

CNBC评估认为，德科斯可能会在通胀压力加剧、政治不确定性上升以及欧元区各经济体增长速度不同的时期领导欧洲央行。

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