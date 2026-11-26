Przywódcy państw strefy euro poparli kandydaturę hiszpańskiego ekonomisty Pabla Hernándeza de Cosa na stanowisko prezesa Europejskiego Banku Centralnego, informuje CNBC. Ma on zastąpić Christine Lagarde po tym, jak planuje ona ustąpić 7 lutego 2027 roku.

Nominacja de Cosa musi jeszcze przejść formalną procedurę po konsultacjach z Parlamentem Europejskim i Radą Prezesów EBC. Organy te nie mają jednak prawa weta. Prezes EBC sprawuje urząd przez osiem lat.

Doświadczenie w bankach centralnych

55-letni de Cos rozpoczął karierę w Banku Hiszpanii jako badacz w latach 90., a później pracował w różnych działach tej instytucji. W latach 2018–2024 był szefem Banku Hiszpanii.

De Cos przewodniczył również Bazylejskiemu Komitetowi Nadzoru Bankowego w latach 2019–2024. Od lipca 2025 roku jest dyrektorem generalnym Banku Rozrachunków Międzynarodowych z siedzibą w Bazylei. Jego głównym rywalem w walce o stanowisko prezesa EBC był Klaas Knot.

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Przedstawiciele Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii i Niderlandów prowadzili negocjacje w sprawie reprezentacji swoich krajów w Zarządzie EBC, który składa się z sześciu osób.

Poglądy monetarne

Analitycy określają de Cosa jako zwolennika umiarkowanie łagodniejszej polityki monetarnej, który jednocześnie pragmatycznie uwzględnia sytuację gospodarczą i dane. Popierał znaczące podwyżki stóp podczas szoku cen energii po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

Wcześniej de Cos popierał także politykę ujemnych stóp procentowych i zakrojone na szeroką skalę stymulowanie gospodarki strefy euro, wprowadzone przez EBC w 2019 roku. W 2024 roku, odpowiadając na pytanie o preferencję dla restrykcyjnej czy łagodnej polityki, nazwał siebie „sową”, podkreślając znaczenie konkretnej sytuacji i danych.

Według ocen CNBC de Cos może stanąć na czele EBC w okresie nasilającej się presji inflacyjnej, niepewności politycznej i zróżnicowanego tempa wzrostu gospodarek strefy euro.

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