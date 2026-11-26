Лидеры стран еврозоны поддержали кандидатуру испанского экономиста Пабло Эрнандеса де Коса на пост президента Европейского центрального банка, сообщает CNBC. Он должен сменить Кристин Лагард после того, как она планирует уйти в отставку 7 февраля 2027 года.

Назначение де Коса еще должно пройти формальную процедуру после консультаций с Европейским парламентом и Управляющим советом ЕЦБ. При этом эти органы не имеют права вето. Президент ЕЦБ занимает должность восемь лет.

Опыт работы в центральных банках

55-летний де Кос начал карьеру в Банке Испании как исследователь в 1990-х годах, а позднее работал в разных подразделениях учреждения. В 2018–2024 годах он был руководителем Банка Испании.

Также де Кос возглавлял Базельский комитет по банковскому надзору в 2019–2024 годах. С июля 2025 года он является генеральным менеджером Банка международных расчетов, базирующегося в Базеле. Его главным соперником в борьбе за пост президента ЕЦБ был Клаас Кнот.

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Представители Германии, Франции, Италии, Испании и Нидерландов вели переговоры о представительстве своих стран в Исполнительном совете ЕЦБ, в состав которого входят шесть человек.

Монетарные взгляды

Аналитики характеризуют де Коса как сторонника умеренно более мягкой монетарной политики, который при этом прагматично учитывает экономическую ситуацию и данные. Он поддерживал существенное повышение ставок во время энергетического ценового шока после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Ранее де Кос также поддерживал политику отрицательных ставок и масштабное стимулирование экономики еврозоны, введенное ЕЦБ в 2019 году. В 2024 году, отвечая на вопрос о приверженности жесткой или мягкой политике, он назвал себя «совой», подчеркнув важность конкретной ситуации и данных.

По оценкам CNBC, де Кос может возглавить ЕЦБ в период усиления инфляционного давления, политической неопределенности и различных темпов роста экономик еврозоны.

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