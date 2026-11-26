Испанца Пабло Эрнандеса де Коса поддержали на пост президента ЕЦБ — CNBC
Лидеры стран еврозоны поддержали кандидатуру испанского экономиста Пабло Эрнандеса де Коса на пост президента Европейского центрального банка, сообщает CNBC. Он должен сменить Кристин Лагард после того, как она планирует уйти в отставку 7 февраля 2027 года.
Назначение де Коса еще должно пройти формальную процедуру после консультаций с Европейским парламентом и Управляющим советом ЕЦБ. При этом эти органы не имеют права вето. Президент ЕЦБ занимает должность восемь лет.
Опыт работы в центральных банках
55-летний де Кос начал карьеру в Банке Испании как исследователь в 1990-х годах, а позднее работал в разных подразделениях учреждения. В 2018–2024 годах он был руководителем Банка Испании.
Также де Кос возглавлял Базельский комитет по банковскому надзору в 2019–2024 годах. С июля 2025 года он является генеральным менеджером Банка международных расчетов, базирующегося в Базеле. Его главным соперником в борьбе за пост президента ЕЦБ был Клаас Кнот.
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Представители Германии, Франции, Италии, Испании и Нидерландов вели переговоры о представительстве своих стран в Исполнительном совете ЕЦБ, в состав которого входят шесть человек.
Монетарные взгляды
Аналитики характеризуют де Коса как сторонника умеренно более мягкой монетарной политики, который при этом прагматично учитывает экономическую ситуацию и данные. Он поддерживал существенное повышение ставок во время энергетического ценового шока после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
Ранее де Кос также поддерживал политику отрицательных ставок и масштабное стимулирование экономики еврозоны, введенное ЕЦБ в 2019 году. В 2024 году, отвечая на вопрос о приверженности жесткой или мягкой политике, он назвал себя «совой», подчеркнув важность конкретной ситуации и данных.
По оценкам CNBC, де Кос может возглавить ЕЦБ в период усиления инфляционного давления, политической неопределенности и различных темпов роста экономик еврозоны.