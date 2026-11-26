Чистая миграция в Великобританию за 12 месяцев по июнь составила 77 тысяч человек, что стало самым низким показателем с 1997 года, если не учитывать период пандемии COVID-19. Показатель, отражающий разницу между числом прибывших в страну и числом выехавших, снизился с 204 тысяч в предыдущем периоде, сообщает The National.

Меньше прибывших в страну

По данным Управления национальной статистики Великобритании, в течение года по июнь в страну прибыли 738 тысяч человек — на 17% меньше, чем годом ранее. Выехала 661 тысяча человек, тогда как в предыдущем году этот показатель составлял 689 тысяч.

Основной причиной сокращения стало уменьшение числа долгосрочных мигрантов, родившихся за пределами ЕС. Среди прибывших 550 тысяч составили граждане преимущественно Индии, Китая и Нигерии. Из них 47% приехали по причинам, связанным с учебой, 25% — для работы, а 13% — для получения убежища.

Число прибывших граждан стран ЕС+, к которым также относятся Норвегия, Исландия, Лихтенштейн и Швейцария, в целом оставалось стабильным и составило 79 тысяч. Число британских граждан, прибывших в страну, составило 109 тысяч.

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Визовые ограничения и отток населения

Сокращение миграции происходит после ужесточения правил выдачи рабочих виз, введенного предыдущими консервативными и лейбористскими правительствами. Среди ограничений — запрет для обладателей некоторых виз привозить иждивенцев и повышение порогов заработной платы для квалифицированных работников.

Министр внутренних дел Шабана Махмуд заявила, что правительство вернуло контроль над иммиграционной системой и намерено продолжить реформы. В то же время старший исследователь Migration Observatory Оксфордского университета Бен Бриндл отметил, что отток населения из Великобритании по-прежнему относительно высок. По его словам, значительную часть выезжающих составляют не граждане страны, в том числе люди, прибывшие несколько лет назад, когда иммиграция была значительно выше.

Из 661 тысячи человек, покинувших страну, 292 тысячи были гражданами государств вне ЕС+, 124 тысячи — гражданами ЕС+, а 245 тысяч — британцами. Среди выехавших из стран вне ЕС+ 53% первоначально прибыли в Великобританию по студенческим визам.

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