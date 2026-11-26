Migracja netto do Wielkiej Brytanii w ciągu 12 miesięcy do czerwca wyniosła 77 tys. osób, co było najniższym wynikiem od 1997 roku, jeśli nie liczyć okresu pandemii COVID-19. Wskaźnik, odzwierciedlający różnicę między liczbą osób przybyłych do kraju a liczbą tych, które go opuściły, spadł z 204 tys. w poprzednim okresie, informuje The National.

Mniej osób przybyło do kraju

Według brytyjskiego Urzędu Statystyk Narodowych w ciągu roku do czerwca do kraju przybyło 738 tys. osób — o 17% mniej niż rok wcześniej. Wyjechało 661 tys. osób, podczas gdy w poprzednim roku było to 689 tys.

Główną przyczyną spadku była mniejsza liczba długoterminowych migrantów urodzonych poza UE. Wśród przybyłych 550 tys. stanowili obywatele głównie Indii, Chin i Nigerii. Spośród nich 47% przyjechało z powodów związanych z nauką, 25% do pracy, a 13% w celu uzyskania azylu.

Liczba przybyłych obywateli krajów UE+, do których zaliczają się również Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Szwajcaria, pozostała ogólnie stabilna i wyniosła 79 tys. Liczba brytyjskich obywateli, którzy przybyli do kraju, wyniosła 109 tys.

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Ograniczenia wizowe i odpływ ludności

Spadek migracji następuje po zaostrzeniu zasad wydawania wiz pracowniczych, wprowadzonym przez poprzednie rządy konserwatywne i laburzystowskie. Wśród ograniczeń znalazły się zakaz sprowadzania osób pozostających na utrzymaniu przez posiadaczy niektórych wiz oraz podwyższenie progów wynagrodzeń dla wykwalifikowanych pracowników.

Ministerka spraw wewnętrznych Shabana Mahmood oświadczyła, że rząd odzyskał kontrolę nad systemem imigracyjnym i zamierza kontynuować reformy. Jednocześnie Ben Brindle, starszy badacz Migration Observatory Uniwersytetu Oksfordzkiego, zauważył, że odpływ ludności z Wielkiej Brytanii nadal jest stosunkowo wysoki. Jak powiedział, znaczną część wyjeżdżających stanowią osoby niebędące obywatelami kraju, w tym ludzie, którzy przybyli kilka lat temu, gdy imigracja była znacznie wyższa.

Spośród 661 tys. osób, które opuściły kraj, 292 tys. było obywatelami państw spoza UE+, 124 tys. obywatelami UE+, a 245 tys. Brytyjczykami. Wśród osób wyjeżdżających z państw spoza UE+ 53% początkowo przybyło do Wielkiej Brytanii na wizach studenckich.

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