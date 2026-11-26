截至6月的12个月内，英国净移民人数为7.7万人，若不计COVID-19疫情期间，这是自1997年以来的最低水平。该指标反映入境人数与离境人数之间的差额，较上一时期的20.4万人下降，The National报道。

抵达该国的人数减少

根据英国国家统计局的数据，截至6月的一年内，有73.8万人抵达英国，比一年前减少17%。有66.1万人离开，而前一年为68.9万人。

下降的主要原因是出生于欧盟以外地区的长期移民人数减少。在抵达者中，55万人主要是来自印度、中国和尼日利亚的公民。其中，47%因与学习相关的原因入境，25%为工作，13%为寻求庇护。

来自欧盟+国家的抵达者人数总体保持稳定，为7.9万人。欧盟+国家还包括挪威、冰岛、列支敦士登和瑞士。抵达英国的英国公民人数为10.9万人。

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签证限制与人口外流

移民人数减少发生在此前的保守党和工党政府收紧工作签证签发规定之后。限制措施包括禁止某些签证持有人携带受抚养人，以及提高技术工人的工资门槛。

内政大臣沙巴娜·马哈茂德表示，政府已重新掌控移民体系，并打算继续推进改革。与此同时，牛津大学移民观察站高级研究员本·布林德尔指出，从英国流出的人口仍然相对较多。他表示，离境者中很大一部分不是该国公民，其中包括几年前抵达英国的人，当时移民人数要高得多。

在离开英国的66.1万人中，29.2万人是欧盟+以外国家的公民，12.4万人是欧盟+公民，24.5万人是英国人。在来自欧盟+以外国家的离境者中，53%最初持学生签证抵达英国。

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