В США ВМС активировали контрактный опцион стоимостью 1,13 млрд долларов для Northrop Grumman на разработку и поставку трех дополнительных испытательных самолетов E-130J Phoenix II. Это увеличит до шести число бортов, законтрактованных для создания будущей американской воздушной платформы ядерной связи, сообщает AeroTime.

Согласно контрактному объявлению Пентагона от 25 ноября 2026 года, соглашение предусматривает проектирование, разработку и поставку трех демонстрационных испытательных самолетов, а также первоначальный запас запчастей. Завершить работы планируют к январю 2030 года. На момент заключения контракта ВМС США выделили 4,18 млн долларов из средств на исследования, разработки, испытания и оценку на 2027 финансовый год.

Шесть самолетов для испытаний

E-130J создают на базе удлиненного транспортного самолета C-130J-30 Super Hercules. Он должен получить оборудование миссии Take Charge and Move Out, или TACAMO, в частности систему связи очень низкой частоты от Collins Aerospace. Главным исполнителем программы является Northrop Grumman, а Collins Aerospace и Lockheed Martin привлечены в качестве субподрядчиков.

Первоначальный контракт на разработку стоимостью 3,46 млрд долларов ВМС США заключили в декабре 2024 года. Он охватывал три инженерных самолета для разработки, опцион еще на три испытательных борта и до шести самолетов в начальной производственной партии. В марте 2026 года Northrop Grumman также получила модификацию контракта на 225,1 млн долларов для систем подготовки персонала E-130J.

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15 октября 2026 года Lockheed Martin передала ВМС США первый планер C-130J-30 на предприятии в Мариетте, штат Джорджия. В дальнейшем его должны передать Northrop Grumman для переоборудования. Наибольшая часть работ по новому контракту придется на Мельбурн во Флориде — 35%, Мариетту в Джорджии — 23% и Ричардсон в Техасе — 15%.

Проблемы с интеграцией оборудования

Интеграция оборудования ядерной связи на платформу Super Hercules оказалась сложнее, чем ожидалось. В ежегодной оценке систем вооружений, опубликованной 2 июля 2026 года, Управление подотчетности правительства США сообщило, что решение по мелкосерийному производству программы перенесли примерно на год.

Подрядчики работают над уменьшением массы существующих систем миссии, чтобы разместить их на C-130J-30. По данным GAO, офис программы заявлял, что E-130J разрабатывается по графику, однако не предоставил документов в подтверждение этого. E-130J должен принять на себя миссию TACAMO, которую сейчас выполняют 16 самолетов Boeing E-6B Mercury ВМС США. Ее задачей является поддержание связи руководства США с баллистическими ракетными подводными лодками страны, оснащенными ядерным оружием, даже в случае ядерного конфликта.

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